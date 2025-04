Lettera43.it - Trump attacca Biden e Zelensky: «Hanno permesso che questa guerra iniziasse»

Leggi su Lettera43.it

A un mese e mezzo dallo scontro nello Studio Ovale, le tensioni tra Donalde Volodymyrsembravano essere rientrate, con i due Paesi cheripreso i colloqui sui minerali critici e l’Ucraina che nelle settimane scorse ha accettato la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante la Russia stia rifiutando le richieste di cessate il fuoco e continui a prendere di mira i civili in Ucraina, il presidente americano è tornato ad accusare Kyiv di essere responsabile dellain corso. Qualche ora dopo aver definito in modo ambiguo la strage di civili a Sumy avvenuta domenica come «un errore» dell’esercito russo,ha infattito l’ex presidente Joee il leader ucraino. «fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere chetragedia