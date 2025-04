Mondouomo.it - Pensioni 2026: Aumenti e Novità.

Leggi su Mondouomo.it

Nel, gli assegnistici in Italia subiranno un aumento moderato, frutto dell’adeguamento automatico all’inflazione. Secondo le proiezioni contenute nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal governo, l’incremento potrebbe oscillare tra lo 0,8% e l’1,8%, in base ai dati preliminari sull’indice dei prezzi al consumo forniti dall’Istat. Rivalutazione differenziata per fasce L’aumento non .