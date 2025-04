.com - Donatella Rettore, in radio il nuovo singolo Antidiva

è ildi, pronta a conquistare lee tratta dal suo ultimo albumDopo il capitolo Disco Prosecco, diventato un buon successo traindipendenti, social e persino palestre,è pronta a irrompere ancora una volta nel panorama musicale italiano con il suo, in uscita il 18 aprile.Il brano è estratto dalalbumPutiferio, un progetto in cui viene fuori tutta la forza e l’unicità della personalità di. Ene è la perfetta rappresentazione: una traccia dance potente, piena di ritmo e ironia, ma anche carica di contenuti e messaggi forti, un brano di denuncia, un manifesto contro l’ossessione per l’apparenza, i filtri e le false identità costruite sui social., con il suo stile unico e inconfondibile, si prende gioco delle “divette da like”, rivendicando il suo essere