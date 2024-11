Palermo minacce raccapriccianti ad un imprenditore in stile Padrino | testa di cavallo mozzata sul sedile

Leggi su Dayitalianews.com

Una minaccia raccapricciante e agghiacciante quella che ha dovuto subire unedile di Altofonte, piccolo centro nel palermitano: unadiritrovata suldi un escavatore.LeinLadimozzato è una delle scene più famose, ma anche delle più forti e sanguinarie, tratte dal film “Il” e i malviventi si sono ispirati proprio a quella scena per intimidire un, molto noto nella zona.Ladiperò non è stata l’unica minaccia di chiaro stampo mafioso: una mucca gravida è stata uccisa e il vitello che portava in grembo squartato, lasciato poi nella stessa pancia della mucca. Due scene da film horror, chiare e inequivocabilirivolte all’, che ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri di Monreale.