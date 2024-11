Bergamonews.it - Padre accusato di violenza sessuale: “Toccava la figlia da quando aveva 6 anni”

Per tantisi è tenuta tutto dentro, fino anon ce l’ha fatta più. Una sera in cui si trovava insieme alla sua migliore amica, è scoppiata a piangere ed ha raccontato che suo, dai 6 ai 12, l’molestava sessualmente. “Lui le diceva che, se voleva restare magra e bella, doveva farsi toccare e doveva toccare anche lui”, racconta l’amica nel corso del processo che vede imputato il genitore della ragazza persu minori aggravata dal legame di parentela e dal fatto che la vittima avesse meno di 8.La famiglia risiedeva in un paese dell’Isola bergamasca, madre impiegata,venditore di auto, disoccupato dal 2016. In seguito ad una crisi profonda nella relazione tra i due coniugi, il nucleo familiare ha iniziato a essere seguito dai servizi sociali e a rivolgersi al consultorio.