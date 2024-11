Gaeta.it - Nuove regole per le esequie del Papa: approvata la seconda edizione dell’ordo exsequiarum

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterFrancesco ha approvato un’importante rielaborazione delle cerimonie funebri per il Romano Pontefice, con l’obiettivo di semplificare e rendere più comprensibile il rito delle. Questa operazione nasce dall’esigenza di adattarsi alle mutate sensibilità teologiche e liturgiche della Chiesa, riprendendo anche elementi chiave delle celebrazioni precedenti. Il 29 aprile 2024, Francesco ha dato il via a questa nuova, con la prima copia del volume stampato presentata il 4 novembre.Un rito rifondatoSecondo l’arcivescovo Diego Ravelli, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche di Pontefici, la revisione è stata necessaria per rispondere a una richiesta di Francesco che, in più occasioni, aveva espresso l’intenzione di rendere lepiù rappresentative della fede cristiana.