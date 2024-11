Liberoquotidiano.it - "Noi contiamo più di Meloni e del governo": Landini in delirio di onnipotenza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giancarlo Giorgetti risponde a Maurizio. Lo fa da Rio de Janeiro, dove si trova per il G20 a guida brasiliana. E la reazione, come sempre puntuta ma non scomposta, prende di mira le dichiarazioni che il segretario della Cgil ha rilasciato al Corriere della Sera. Parole dure, che testimoniano, e confermano, la postura barricadera e pregiudizialmente ostile alassunta dal principale sindacato italiano. Perché dalle colonne del Corriere,i termini, non li pesa di certo. Dopo aver invocato di nuovo una «rivolta sociale» (pur precisando che «significa non voltarsi dall'altra parte rispetto alle diseguaglianze e mettersi insieme per cambiare le cose»), il leader maximo del sindacalismo rosso conferma lo sciopero generale per il 29 novembre con una motivazione piuttosto bislacca: va fatto perché «il, che ha la maggioranza in Parlamento ma non nel Paese, va avanti senza ascoltare chi rappresenta la maggioranza del Paese».