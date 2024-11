Thesocialpost.it - Neonato dimenticato in auto, il “turista spazzino” Simone lo salva

Ha notato un passeggino lasciatosul marciapiede. All’interno, unavvolto in una coperta, solo e senza i genitori. Ieri, lunedì 19 novembre, intorno alle 18,Riva, 52 anni, un operaio e ambientalista conosciuto da tempo come il “” per il suo attivismo ecologico, si è reso conto della presenza del piccolo e ha contattato i Carabinieri, rimanendo sul posto in attesa della madre: la donna, in un attimo di distrazione, avevail passeggino ine, accortasi di quanto successo, ha fatto ritorno sul luogo, trovando fortunatamente il suo bambino al sicuro.Leggi anche: “Non c’è altro da commentare”. Edoardo Leo, insolito scontro in diretta: chi e cosa lo fanno infuriareLa notizia è riportata da Il Cittadino. “Il passeggino era inclinato, era sul punto di cadere.