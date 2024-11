Lettera43.it - Montenapoleone è la via del lusso più cara al mondo: la Top 10

Via, la strada dello shopping più fashion di Milano, è ufficialmente l’arteria delpiùdel. Una prima volta per l’Europa, dato che mai finora una città del vecchio continente si era issata in testa alla classifica annuale stilata dalla società Cushman & Wakefield. I canoni di affitto per i negozi, in crescita dell’11 per cento in 12 mesi e del 30 per cento negli ultimi due anni, sono infatti arrivati a 20 mila euro annui per metro quadro, scalzando così la Upper 5th Avenue di New York dove si fermano a “soli” 19.537. Il rapporto, giunto alla 34esima edizione, ha monitorato 138 location retail urbane delsul valore dei canoni prime. Nella classifica per la sola Europa, che al contrario di quella generale comprende più di una città per nazione, l’Italia è terza e decima con le romane via Condotti e piazza di Spagna.