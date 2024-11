Gaeta.it - Milano colpita da forti raffiche di vento: danni e interventi dei vigili del fuoco

Facebook WhatsAppTwitter Una tempesta diha recentemente investitoe la sua provincia, causando diversistrutturali e creando disagi per i cittadini. Le, che hanno toccato intensità notevoli, hanno colpito in particolare teatri e centri commerciali, riportando una serie dida parte deidel.Attualmente, non si registrano feriti, ma le conseguenze di questo fenomeno atmosferico richiedono un’analisi approfondita.segnalati in diverse zoneNelle ultime ore, il maltempo ha provocato non solomateriali ma ha anche reso necessario un vigilante controllo delle aree più colpite. A, i tetti di diversi edifici hanno subito scoperchiamenti parziali, innescando situazioni di potenziale pericolo per i passanti e i residenti. Cartelli pubblicitari divelti hanno invaso le strade, causando più di un disagio in corsie già trafficate, mentre i rami caduti di alberi hanno danneggiato auto parcheggiate, lasciando segni visibili sulle carrozzerie.