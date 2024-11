Spazionapoli.it - McTominay, Manna svela la furbata: come il Napoli è riuscito a prenderlo – VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

Il direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni, tra i vari temi trattati nel corso dell’intervento al Social Football Summit, ha parlato anche di Scott.È indubbio che Scottsia divenuta una risorsa fin da subito cruciale per il: l’impatto dell’ex Manchester United è stato sicuramente notevole, cosìdimostrato dalle sue prestazione e dai suoi numeri. D’altronde, le aspettative per questo importante colpo di mercato erano alte già ad agosto, mese in cui sono iniziate a venir fuori i primi rumors legati a un possibile approdo dello scozzese all’ombra del Vesuvio.Una vera e propria occasione di calciomercato che il club azzurro è stato capace di cogliere, seppur lo United lo abbia ceduto solo per necessità: il centrocampista, infatti, era ben voluto dall’ormai ex tecnico della società di Premier League, Erik ten Hag, che più volte ha bollato il tuttoun’ingiustizia di mercato.