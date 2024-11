Cultweb.it - Matthew McConaughey e Camila Alves ricreano il poster di Come farsi lasciare in 10 giorni per la loro tequila

e sua moglie,, hanno deciso di omaggiare il film cultin 10attraverso una campagna pubblicitaria davvero originale per ilbrand dibiologica, Pantalones. L’attore premio Oscar ha ricreato il celebredella commedia romantica del 2003, questa volta accanto a sua moglie, al posto della co-star Kate Hudson.indossa un elegante abito giallo simile a quello sfoggiato dalla Hudson nel film, mentreporta una giacca marrone, calzini lunghi e. nient’altro, enfatizzando il messaggio scherzoso del brand. La campagna, infatti, è intitolata “How to Lose Your Pants in 10 Ways”, ovveroperdere i pantaloni in 10 modi (si rifà al titolo originale del film che era How to Lose a Guy in 10 Days).