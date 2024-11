Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: punto degli scandinavi nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.44: Regalissimo di Ramsfjell che sbaglia l’ultimo tiro che resta corto e prende solo unnelend. E’ andata benissimo agli azzurri! 1-38.41: Bravo Retornaz a trovare la doppia bocciata nel suo penultimo tiro! Resta una stone norvegese a8.40: Situazione molto complicata per gli azzurri con tre stone norvegesi ae con difficili bocciate multiple negli ultimi 4 tiri dell’end8.38: Si fa durissima per gli azzurri. la tripla bocciata dellaregala aglitre stone nella casa dopo 8 tiri delend8.35: Stone norvegese adopo 4 tiri del primo end8.28: E’ costretto a prendere ilRetornaz dall’ottimo ultimo tiro di Ramsfjell che ha iniziato molto bene e con la bocciata ha piazzato la sua stone nella casa perfettamente dietro la guardia sulla destra.