Liam Payne i funerali nella sua Wolverhampton | presenti gli One Direction

Gli Oneal completo per l’ultima volta. Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik sono infatti arrivati a, nel Buckinghamshire, per dire addio a, ex compagno di mille avventure, morto ad appena 31 anni nell’ottobre scorso dopo una caduta dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires, in Argentina. Isi sono tenuti mercoledì 20 novembre in forma privata alla presenza dei quattro artisti e dei familiari del cantante, tra cui la fidanzata Kate Cassidy e l’ex compagna Cheryl Cole, giunta con il figlio Bear avuto dal divo. La Bbc ha confermato anche la presenza di altre star, tra cui il conduttore James Corden e il produttore Simon Cowell, che lanciò la band a X Factor nel 2010. Il feretro è giunto in chiesa con una carrozza bianca trainata da due cavalli dello stesso colore.