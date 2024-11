Lanazione.it - La Sba sul parquet per cancellare l’amarezza. La squadra di Fioravanti al bivio Castelfiorentino

Leggi su Lanazione.it

Dopo la prima sconfitta interna in campionato, la Scuola Basket Arezzo vuole subito voltare pagina e ha l’occasione di farlo nel turno infrasettimanale del campionato di serie B Interregionale di basket. Oggi, alle ore 21, palla a due in casa della Manetti, fanalino di coda del girone B con appena due punti, frutto di una sola vittoria a fronte di otto sconfitte. La compagine fiorentina è reduce da cinque ko di seguito, l’ultimo dei quali in modo netto in casa di Costone Siena. La BC Servizi Arezzo proverà a centrare il secondo successo esterno in stagione in un campo che storicamente ha regalato pochissime soddisfazioni ai colori amaranto. Il chiaro intento è di, appunto, la prestazione sottotono del secondo tempo contro San Miniato. In un campionato così equilibrato coach Alessio(nella foto) vuole infatti che i suoi ritrovino l’intensità che ha permesso di mettere in difficoltà ogni avversario.