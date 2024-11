Calciomercato.it - Inter, colpo a sorpresa Marotta: solo 108 minuti finora in campionato

Leggi su Calciomercato.it

L’è focalizzata sul presente con le prossime gare ufficiali, ma dalla Spagna lanciano anche una suggestione di mercato per l’estate. C’è un calciatoreessante che gioca poco L’torna in campo nel weekend contro il Verona dopo la sosta per provare a tornare subito alla vittoria dopo il pari casalingo ottenuto contro la capolista Napoli.per l’estate: pronto all’addio (LaPresse) – Calciomercato.itAl netto delle vicende di campo non mancano aggiornamenti anche dal punto di vista del mercato, con una suggestione che potrebbe diventareessante in ottica estiva, quando quindi andranno ridisegnate liste e rosa. Dopo questa prima parte di stagione è infatti già possibile tracciare un quadro di quei calciatori scontenti e che hanno giocato poco, che potrebbero quindi divenire occasioni da esplorare in vista delle prossime sessione di calciomercato.