.com - Il ristorante stellato del Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, è un nuovo punto di riferimento della cucina spagnola

Leggi su .com

Express, ilMICHELIN del, a, si trova a Huesca e offre l’esperienza di cenare nell’antica carrozza di un treno affidandosi all’esperienza di Chef Eduardo Salanova che è riuscito a catturare l’essenza dei sapori locali dei Pirenei aragonesi, elevandoli con tecniche di cottura contemporanee e una presentazione impeccabile.Express offre un viaggio gastronomico esclusivo che parlastoriaStazione Internazionale di– comedi partenza – ma conduce l’ospite/viaggiatore verso nuove destinazioni, attraverso i sapori e i prodotti tipiciregione rivisitati. Un menu caratterizzato da sapori autunnali con forti radici, come il consommé chiarificato di migas del pastor, con cipollotti e semi di pomodoro, la Pintada y remolacha, con faraona selvatica allevata a Los Monegros o la Trilogía del Ternasco, una sequenza di tre portate in cui l’agnello dei Pirenei è protagonista, in omaggio allafrancese e al passato storicolocalità comedi unione tra la Spagna e il Paese vicino.