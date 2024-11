Isaechia.it - Grande Fratello, è scontro nella notte tra Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo: ecco cos’è successo tra le due gieffine

Le ore successive alla diretta deldi ieri, sono state pregne di nuovi risvolti all’interno della Casa. Oltre alla frase di cattivo gusto di Lorenzo Spolverato e nuovi avvicinamenti tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, le telecamere hanno mostrato un intenso faccia a faccia tra.Le due, unitamente agli altri due membri del trio Non è la Rai, hanno sin dall’inizio del programma stretto una solida amicizia. La 26enne toscana, però, sembra non aver apprezzato una scelta dinel corso della puntata.Durante le nomination a volto scoperto, infatti, sono stati in tanti a fare il nome di Clayton Norcross. All’attore viene spesso rimproverato un atteggiamento troppo solitario e spesso poco rispettoso del vivere civile, soprattutto per quanto riguarda il cibo.