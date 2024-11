Lanazione.it - Giornata mondiale dell’Infanzia. Storie e progetti

Uniti per celebrare i diritti dei bambini e degli adolescenti. È questo che ha spinto l’Asl Toscana Sud Est, il Comune di Siena e la Società della Salute Senese, in collaborazione con il Terzo settore, a organizzare assieme lae dell’Adolescenza di oggi, 20 novembre. Per l’occasione, a partire dalle 9 il Complesso museale Santa Maria della Scala a Siena ospiterà una mattinata di lavori sul tema. L’evento è aperto al pubblico. La data commemora la Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. È inoltre il giorno in cui, nel 1989, le Nazioni Unite adottarono la Convenzione sui diritti. Durante lasaranno raccolte testimonianze di vita e progettualità che vedono coinvolti i servizi territoriali in collaborazione con il terzo settore.