Francesco Totti Ilary Blasi la baby sitter e la portinaia | l’indagine per abbandono di minore e la difesa su Isabel

Leggi su Open.online

Lac’era. Anzi, no, era la. Dopo la notizia della denuncia perdidinei confronti dell’ex maritole cronache tornano sulla vicenda portando ladell’ex capitano della A.S. Roma. In due versioni diverse. Secondo la prima in realtà lac’era nell’appartamento a Vigna Clara. E ha aperto lei ai poliziotti che sono arrivati dopo la telefonata di. Ora la donna potrebbe essere ascoltata dalla procura di Roma come persona informata dei fatti. Mala conosce già. Secondo un’altra versione invece a presentarsi davanti alla polizia è stata invece ladello stabile. A cui la bambina sarebbe stata affidata per il tempo della cena. Un anno e mezzo faIl Messaggero fa sapere che la denuncia risale a un anno e mezzo fa.