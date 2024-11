Ilfattoquotidiano.it - Francesca Fagnani e la sua “ironia 2.0” ci salveranno la vita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giovanni M.Dopo continui trailer sui vari profili social, martedì sera è tornato Belve, il programma di interviste a tutto tondo che, anno dopo anno, continua a riscuotere un grande successo. Un successo – io credo – meritato che continua non tanto per i cameo che fanno il giro del mondo in un batter d’occhio sui social diventando virali (che – sia chiaro – sono assist anche quelli), ma per comeinsegna a non avere pregiudizi senza se e senza ma.Oltre al suo modo di trattare le interviste – un “unicum” della tv -, credo che la giornalista romana sia un esempio di televisione bella, contemporanea, sana e super partes. Lei, abile maestra nel comunicare le sue perplessità, mettendo in discussione ciò che l’ospite sta affermando, ci lascia un insegnamento: quando s’intraprendono determinate conversazioni (come dovremmo riuscire a fare nella), dovremmo spogliarci dei luoghi comuni e dai pregiudizi.