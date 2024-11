Ilrestodelcarlino.it - Federico Asta, la pasticceria di Bologna non riaprirà, il messaggio di Giorgia dopo la morte del marito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 novembre 2024 - La’ nonpiù. Lo ha annunciato con rammarico, la moglie del giovane pasticciere morto in un incidente in scooter in viale Salvemini il 21 ottobre scorso. Lo ha annunciato in un post su Facebook: “Sono qui a scrivervi,tanto tempo per quanto riguarda la- scrive - in tanti mi state chiedendo quando apre e se apre.Purtroppo a malincuore e con tanto dolore vi comunico che lanon: ho provato a fare di tutto con tutte le mie forze, pregavo tanto, speravo tanto di riaprire quelle serrande per poter riaprire il sogno die per i nostri figli Alessandro e Nicole, per far loro ricordare il loro papà entrando li dentro!”. Avrebbe voluto proseguire l’attivitàanche “per tutti i nostri clienti, che rimarranno sempre nei nostri cuori.