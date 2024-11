Oasport.it - F1, Ferrari e l’odio-amore con Las Vegas. Rapporto pessimo negli anni ’80, ma nel 2023 è scattata la scintilla

Leggi su Oasport.it

Ilfra lae Lasè cambiato drasticamente a seconda delle epoche. È molto buono, se guardiamo all’attuale versione dell’appuntamento. Cionondimeno, nell’iconografica città del Nevada si è già corso’80, seppur nel surreale contesto del parcheggio del Caesars Palace, uno dei casinò più famosi della Capitale Mondiale dell’Intrattenimento. Andiamo, però, in ordine cronologico.Nelle qualifiche del 1981, l’indomabile Gilles Villeneuve issò la sua bizzosa 126 CK in seconda fila. Dopodiché, in gara, si batté come un leone sino al ritiro per un problema all’iniezione. Viceversa, il compagno di squadra Didier Pironi visse un weekend incolore a causa di magagne meccaniche di ogni tipo. Il francese riuscì a vedere la bandiera a scacchi, ma mestamente nono e a due giri dal vincitore Alan Jones.