Calciomercato.it - Ennesimo infortunio in Nazionale, UFFICIALE: salta almeno due partite

Leggi su Calciomercato.it

Nuovoinper un protagonista del campionato di Serie A, duedi stop per lo meno dopo il verdetto degli esami mediciTifosi, appassionati, addetti ai lavori, dirigenti, allenatori, tutti hanno guardato a questa pausa nazionali con un misto di fastidio e preoccupazione. Per l’assenza delledi campionati e coppe, ma anche per il rischio di infortuni per tanti calciatori importanti. Cosa che effettivamente si è verificata.indue– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ha pagato dazio la Serie A con alcune tegole non di poco conto cui le big dovranno fare fronte da qui in avanti. La Juventus ha perso Cabal per tutta la stagione e anche Vlahovic peri prossimi due impegni, l’Inter mastica amaro per le condizioni di Calhanoglu che sono ancora tutte da valutare.