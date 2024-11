Cornuto e contento Dopo la rissa sfiorata al Grande Fratello pubblicate le chat che inguaiano Federica | Ora tutti muti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi formano il nuovo triangolo amoroso dell’edizione con Perla, Mirko e Greta, quest’anno Alfonso Signorini ha voluto puntare nuovamente sugli ex personaggi di Temptation Island e ha portato in casa i tre volti della scorsa edizione. Durante la diretta di ieri sera, martedì 19 novembre, ci sono stati numerosi colpi di scena, ma sicuramente quello che ha attirato di più l’attenzione del pubblico è stat il confronto tra i tre e l’ingresso a sorpresa di Antonio Fico.Alfonso D’Apice ha infatti scoperto che in settimana trae Stefano ci sono stati dei baci “nascosti” e a mettere legna sul fuoco ci ha pensato Antonio Fico, cugino di Titti, anche lei ex concorrente di Temptation Island, entrato nella Casa durante la puntata per avere un confronto con la 20enne e per raccontare la sua verità.