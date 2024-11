Lanazione.it - Coop è al fianco delle donne: una borsa, una pasta e un podcast contro la violenza di genere

Firenze, 20 novembre 2024 – Una confezione dispeciale e unafirmata da Anarkikka in sostegnoattraverso la campagna “Il silenzio parla“ per dare voce a chi ha vissutosessuale, verbale, ma anche psicologica e economica. Una campagna diche vede nelle vittime o nei testimoni di abusi non solo le, ma anche gli uomini, e che questa occasione dà anche a loro la voce. Sì, perché inquadrando il Qr code, che si trova sopra la confezione di, sarà possibile accedere alcon la voce dei figli, fratelli e amici che raccontano le storie vere raccolte dalle operatrici del 1522 e interpretate da Francesco Migliaccio, Edoardo Barbone e Giacomo Ferraù sulle note di Fabrizio Campanelli. Anche quest’annoconferma così il suo impegno con nuove iniziative per tenere alta l’attenzione sul tema, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale, che si tiene come sempre il 25 novembre.