Zonawrestling.net - CM Punk: “Un faccia a faccia tra me e Roman Reigns? Sarebbe un grande momento”

Leggi su Zonawrestling.net

Da quando è tornato in WWE, CMè stato impegnato in un lungo ed aspro feud contro Drew McIntyre senza dimenticare Seth Rollins. I due non si sono ancora affrontati sul ring, ma la sensazione è che prima o poi accadrà. Durante una recente intervista, il Second City Savior ha indicato coloro con cui vorrebbe potersi misurare nel prossimo futuro.vs?Parlando in occasione della sua partecipazione al ComplexCon, CMha risposto ad una domanda su quali fossero i suoi dream match per il prossimo futuro: “Mi sto abituando al fatto di non avere più 30 anni. La lista è piuttosto lunga. Chad Gable è sicuramente tra i primi nella lista. Bronson Reed è un altro. Credo che Ludwig Kaiser abbiapotenziale. Poi c’è GUNTHER. Li affronterei anche negli house show. Se poi volete sapere quale match potrebbe essere un main event di un PLE, che potrebbe portare soldi allora vi dico