Dilei.it - Chi veste Silvia Toffanin a “This is me”, il segreto di stile

Nuova avventura per: proprio questa sera (mercoledì 20 novembre) su Canale 5 andrà in onda il primissimo appuntamento conis Me, inedito format con focus sulla carriera dei protagonisti più amati di Amici di Maria De Filippi atto a celebrarne il successo. Al timone del programma c’è la nota conduttrice di Verissimo, al debutto fasciata in uno splendido abito rosso fuoco. I dettagli? Eccoli., l’abito rosso fuoco per la prima puntata diis MeDopo aver seguito, passo dopo passo, l’evoluzione degli allievi del talent nel suo salotto pomeridianoli prenderà per mano uno ad uno per guidarli attraverso questo viaggio all’insegna delle emozioni. Sarà lei, dunque, uno dei personaggi principali diis Me e la vedremo alle prese, per la primissima volta, con la conduzione in prima serata.