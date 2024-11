Metropolitanmagazine.it - Chanel inaugura la sua Maison de Beauté, il tempio del beauty nel cuore di Parigi

Dopo tanto tempo finalmente arriva uno store dedicato interamente alla sezionedi. Si chiamadeed è un vero e propriodel, una sezione interamente dedicata a make-up, body care e skin care ma soprattutto profumi dellana. Sita nel quartiere Passy, nel XVI arrondissement, si trova precisamente al civico 1 di Chaussée de la Muette. Quiha investito in una casa indipendente, per un totale di 180 mq su tre livelli.Arriva lade, la nuova boutique interamente dedicata aldiEd è proprio dalla struttura dell’edificio che nasce il concept di questo nuovo progetto. Lo ha raccontato Thomas du Pré de Saint Maur, direttore generale delle risorse creative nei profumi e neldi. “Attraverso la sua architettura, questa casa esprime lo spirito francese di, il suo gusto singolare e unico, con il desiderio di far parte di un vocabolario delle arti decorative molto francese.