Gaeta.it - Bobby Moresco e Andrea Iervolino in collaborazione per il biopic su Bugatti: il progetto prende forma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La realizzazione delsuè stata ufficialmente annunciata, unche vede il noto sceneggiatore, vincitore dell’Oscar per il film “Crash”, a capo della scrittura. Insieme a lui ci saranno Amandae la talentuosa Soraya Azzabi. Questo film rappresenta una nuova tappa della continuatrae il produttore, già attivi in opere che celebrano la storia dei marchi automobilistici italiani.La partnership traIl legame artistico traè in continua espansione, iniziato con il film “Lamborghini: The Man Behind the Legend”. Questa prima opera ha posto le basi per un’alleanza produttiva che ora si concretizza in “Maserati: The Brothers”, attualmente in fase di produzione in Italia.