Biscotti solo mele e nocciole senza niente | deliziosi e perfetti per tutti

Leggi su Donnaup.it

Si preparanoo quasi questi.Non servono uova, farina, lievito, neanche un grammo di burro o olio, e neppure lo zucchero.Bastano 2 ingredienti per ottenere un impasto rustico e compatto, da cui ricavare poi tante palline golose. Sonoper: celiaci, intolleranti al lattosio, diabetici. Il fruttosio dellerenderà amabili questi pasticcini speciali,dover aggiungere altro. Proprio per questo dovremo sceglierle zuccherine e golose, per garantirci la giusta gradazione di dolcezza.Letritate finemente si legheranno con la purea di frutta e la pectina fungerà da addensante: in pochissimi minuti potremo infornare una piccola chicca dietetica, salutare, genuina, ma molto appagante.Una volta pronti, questisi conservano in frigorifero per un massimo di 3 giorni, ben chiusi in un contenitore ermetico.