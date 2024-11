Oasport.it - Basket femminile: Sassari, gioie d’EuroCup. Battuta Mechelen nel finale

Con la qualificazione già in tasca, la Dinamobatte le Kangoeroes di(Malines) nel quinto turno del girone I per 64-60 dopo una partita decisamente lottata. Sparkle Taylor è la protagonista, una volta di più, con 21 punti; a lei si unisce in particolare Shaylee Gonzales con 13. Dall’altra parte non basta una monumentale Catherine Reese da 29 punti e 12 rimbalzi, coadiuvata più dai 13 di Annie Kibedi e dagli 11 di Taya Hanson che dal resto delle giocatrici.Primo quarto difficile per il Banco di Sardegna, che ha sì molto da Taylor, e riesce sì a tenersi sul 10-10 dopo 3’30”, ma subisce tantissimo Reese, capace di far male in molti modi diversi con l’aiuto anche di Hanson. Dopo 10? è 16-20, ma la situazione è destinata a cambiare molto presto.La riscossa, infatti, la firma soprattutto Diallo con un 6-0 cui risponde Kibedi.