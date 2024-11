Lapresse.it - Argentina, Meloni vede Milei: “Vedute comuni su guerra in Ucraina e Medioriente”

Dalla balconata della Casa Rosada che affaccia su Plaza de Mayo, il presidente argentino Javiere la premier Giorgia– che stanno tenendo un incontro bilaterale nella sede del governo – hanno ricambiato gli applausi provenienti dalla strada da un gruppo di persone. “L’e l’Italia hanno avuto un rapporto ambivalente in questi 200 anni ma non si possono negare i legami di sangue che ci uniscono come popolo. Culturalmente siamo popoli fratelli” ha detto il presidente argentino Javierin conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio Giorgiain visita nel Paese. “Tuttavia in questi decenni abbiamo avuto solo un rapporto di amicizia che non ha saputo valorizzare questi legami”, ha aggiunto, “ma oggi siamo davanti a 2 gestioni affini che riconoscono sfidee abbiamo l’occasione storica di rendere ancora più stretti i nostri legami”.