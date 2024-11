Gaeta.it - Approvato il nuovo Codice della Strada: il Senato dà il via libera definitivo

Facebook WhatsAppTwitter La recente approvazioneriforma del, che ha già ricevuto il consensoCamera, segna un passo significativo per la legislazione italiana sulla sicurezzale. Con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto, ilha ufficialmente trasformato il provvedimento in legge, apportando cambiamenti rilevanti che interesseranno tutti gli utenti delle strade.Dettagli sulla riformaLa nuova normativa introduce vari aspetti volti a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nelle città e sulle strade extraurbane. Tra i punti fondamentali, spicca l’inasprimento delle sanzioni per comportamenti scorretti alla guida. Il superamento dei limiti di velocità, l’uso del cellulare durante la guida e la guida in stato di ebbrezza verranno puniti con sanzioni più severe, con l’obiettivo di ridurre gli incidentili.