Allerta dell’ambasciata americana in Ucraina per possibili attacchi aerei russi

Facebook WhatsAppTwitter Le tensioni traa econtinuano a crescere, con l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev che lancia un avviso riguardo a un potenziale attacco aereo. Oggi, 20 novembre, la rappresentanza diplomatica ha comunicato che potrebbero verificarsisignificativi nella capitale. L’ambasciata ha quindi deciso di chiudere i suoi uffici come misura preventiva. Ha esortato i cittadini americani a prepararsi a cercare immediatamente un rifugio nel caso scattassero gli allarmi.In un contesto di conflitto prolungato, questo avvertimento non è una sorpresa. Sono già state registrate numerose incursioni aeree sulla città e l’escalation della guerra ha portato a un deterioramento della situazione. Le autorità ucraine offrono sostegno e informazioni utili per garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri residenti in