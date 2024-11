Thesocialpost.it - Abbandonata da neonata in una cantina, la storia di Cristina: “Vorrei ritrovare i fidanzatini che mi hanno salvata”

Leggi su Thesocialpost.it

“Sono statain unain corso Telesio, quartiere Pozzo Strada di Torino, appena nata il primo agosto 1980.capire perché sono stata lasciata in quella”. È questo l’appello lanciato sui social daLongo, 44 anni, determinata a trovare i suoi genitori biologici per rispondere a domande che la accompagnano da sempre.Leggi anche: Gaia Begnis, diventata mamma a 15 anni e influencer di Valnegra: “Mia figlia è affetta da disabilità, le dico sempre di sentirsi speciale”L’appello diLadiracconta di essere stata trovata appena nata in unada due giovani, Emanuela e Roberto, fidanzati all’epoca. “Ho anche provato a cercarli. Volevo prima di tutto ringraziarli e poi chiedere qualche dettaglio su di me. Ma lei è morta di tumore una decina di anni fa.