Vlahovic ko salta il Milan? Juve senza attacc colpo di scena Motta | chi piazza come falso nove

Una classifica che sorride e che lascia sperare nello Scudetto, considerando che il Napoli capolista è lontano solo due punti (26-24), ma una‘incerottata' che non arriva al meglio della condizione alla sfida del Meazza contro il. Troppi gli infortunati, e uno sempre più corto. Dalle Nazionali sono arrivati altri guai, dato che Dusansi è fermato nel finale della sfida interna contro la Danimarca per un problema al flessore. Molto concreta l'ipotesi di un suo forfait, per questo davanti ne rimangono solo due, ma da adattare,Yildiz o Weah. Non proprio il massimo contro unche vuole ripartire a vincere dopo il pirotecnico e sorprendente stop esterno contro il Cagliari. Sesi è fermato in tempo e potrà recuperare in extremis per San Siro lo si saprà solo dopo la risonanza medica al suo arrivo a Torino.