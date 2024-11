Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, trent’anni fa l’arresto del capo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fa, il 22 novembre del 1994, veniva arrestato Roberto Savi, agente della Questura di Bologna. Qualche giorno dopo sarebbe toccato al fratello Fabio. Poi, via via, agli altri componenti della banda. Fu la svolta decisiva nel caso della Uno, l’organizzazione criminale che tra il 1987 e il 1994 mise a ferro e fuoco Emilia-Romagna e Marche, lasciandosi alle spalle una lunga scia di sangue: 103 crimini (soprattutto rapine a mano armata), 24 persone uccise, 114 ferite. Per gli investigatori, Roberto e Fabio Savi furono i capi spietati di una banda di killer senza scrupoli. Entrambi vennero condannati all’ergastolo insieme al terzo fratello, Alberto, anche lui poliziotto, e a Marino Occhipinti. Adi distanza, il Sap (sindacato autonomo di polizia) organizza un evento di commemorazione che si terrà giovedì a partire dalle 9 all’hotel Ambasciatori di Rimini.