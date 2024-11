Sport.quotidiano.net - Under 21, oggi l'amichevole Italia-Ucraina: orari e dove vederla

La Spezia, 19 novembre 2024 – L’di lusso giocata pochi giorni fa al Castellani di Empoli contro i pari età della Francia, nonostante un pari subito in rimonta dal 2-0 al 2-2, ha lasciato in dote diversi ottimi spunti all’21 di Nunziata, che contro i transalpini per larghi tratti del match ha giocato con grande qualità e personalità, comandando il gioco e creando buone opportunità da rete. Spunti positivi da confermare quest’, nell'ultimo testdel 2024 degli azzurrini, che a La Spezia, alle ore 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play) affronteranno i pari età dell’: “Quello che abbiamo compiuto fino adè stato un percorso molto entusiasmante ed importanti – ha spiegato il CT degli azzurrini Carmine Nunziata in conferenza stampa –, nel quale, ogni volta che siamo scesi in campo, abbiamo saputo giocare con grande intensità.