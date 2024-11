Ilfattoquotidiano.it - “Un peccato grave respingere i migranti. No a leggi più restrittive”: l’intervento del Papa nel libro dell’ex-antagonista Luca Casarini

“C’è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per. E questo, quando è fatto con coscienza e responsabilità, è un“. Mare e deserto. Si intitola così il testo dell’udienza diFrancesco del 28 agosto 2024 dedicato al calvario di chi attraversa il Mediterraneo. Oggi parte di quelpronunciato in piazza San Pietro viene riproposto come una sorta di prefazione nelin uscita oggi 19 novembre per Feltrinelli, La cospirazione del bene, scritto da, storico ex-leader no global e oggi impegnato con la ong Mediterranea Saving Humas, e da Gianfranco Bettin. Due pagine e mezzo in cui Pontefice elogia il lavoro di chi soccorre e allo stesso tempo lancia un monito alla politica: “Il Signore è con i nostri, non con quelli che li respingono“.