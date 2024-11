Ilgiorno.it - Troppe minacce ai sindaci, l’allarme nel Bresciano: “Così nessuno si candida”

BRESCIA – “Un brutto segnale, in un momento in cui si fatica a trovare persone che voglianorsi, mettersi al servizio delle comunità, soprattutto nei piccoli Comuni. Questo è un segnale non positivo, di mancanza di protezione”. Lo sottolinea Cristina Tedaldi, presidente Associazione comuni bresciani nonché sindaca di Leno, in merito al taglio dei fondi per gli amministratori sotto tiro.sotto attacco, aumentanoe intimidazioni: “Ma il Governo taglia i fondi” “Non sono fenomeni localizzati solo in alcune parti d’Italia – sottolinea – i numeri del Viminale parlano di 30 casi nel primo semestre 2024 in Lombardia, non sono pochi. Non c’è una diminuzione, anzi un consolidamento, per cui questo taglio appare ancora più insensato”. Senza fondi, c’è il rischio che gli amministratori che sono vittime di intimidazioni di vario tipo non possano accedere ai ristori, non solo per danneggiamento di beni personali, ma anche per quelli degli enti locali.