Anticipazioni Che tempo che fa del 13 aprile l’intervista a Giorgio Panariello

Che tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio che da anni riesce a mescolare attualità, intrattenimento e cultura in una serata che conquista telespettatori di ogni età. E anche la puntata in onda domenica 13 aprile 2025 si anticipa come imperdibile. A partire dalle 19,30 sul NOVE (e in streaming su NOVE.tv e discovery+), il salotto più amato della TV si prepara ad accogliere ospiti di calibro internazionale e momenti di leggerezza che sono ormai parte del DNA del programma.Che tempo che fa, le Anticipazioni del 13 aprileTra gli ospiti più attesi della serata c'è senza dubbio Whoopi Goldberg, premio Oscar e volto simbolo del cinema mondiale. Con la sua ironia tagliente e una carriera straordinaria che spazia dal cult Ghost a Sister Act, Goldberg si racconterà in una lunga intervista con Fabio Fazio, toccando temi personali, professionali e sociali.

