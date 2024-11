Inter-news.it - Taremi guida l’Iran al successo: Kyrgyzstan battuto, ma con fatica

Leggi su Inter-news.it

di Mehdisupera con il punteggio di 3-2 ilnella sesta sfida del girone per la qualificazione ai Mondiali del 2026. A segno per gli iraniani, oltre al calciatore nerazzurro, anche Saleh Hardani e Sardar Azmoun.PAREGGIO FINALE –si presenta alla sfida esterna contro ilcon il primo posto nel girone per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La squadra di Mehdiparte subito forte, trovando al 12? il gol del vantaggio proprio grazie al calciatore nerazzurro. L’attaccante dell’Inter ribadisce in rete dopo la ribattuta avversaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo.non si ferma qui e va alla ricerca del raddoppio nella prima frazione di gioco. Così, al 33?, la squadra asiatica mette a segno la rete del 2-0 grazie a Saleh Hardani, su assist di Sardar Azmoun.