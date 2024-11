Dilei.it - Sto bene con lui, ma non voglio convivere

Leggi su Dilei.it

Entrambi separati, stiamo insieme da tre anni. I figli sono grandi, e ciascuno di noi viveva a casa propria , felicemente, Questo non è mai stato un ostacolo per la nostra relazione, essendo che le due case sono abbastanza vicine. Quest’anno lui ha deciso di ristrutturare il suo appartamento, e al posto di trasferirsi dalla figlia, che ha un bambino piccolo, gli ho proposto di appoggiarsi temporaneamente da me. I lavori sono terminati, ma lui non se ne va. Ho provato a parlargliene, con delicatezza e prendendola alla larga, per non fargli pensare che io lo stia cacciando. Ma lui se n’è uscito con un: “Ma stiamo cosìinsieme”. E mi ha fatto la mezza proposta di restare a vivere insieme da me, e affittare casa sua. Ora, è vero che la convivenza è andata finora, ma pur aiutando in casa facendo la spesa e cucinando (di tanto in tanto), non mi esalta così tanto l’idea di pulire e riassettare per due.