Puntomagazine.it - Stefania Proietti è la nuova presidente della Regione Umbria

Leggi su Puntomagazine.it

Il centrosinistra conquista l’con, superando il centrodestra di Donatella Tesei, mentre l’astensionismo segna un calo significativo nella partecipazione al voto.Il centrosinistra, conin testa, conquista la presidenza, una vittoria che segna un passo importante, non solo per la politica regionale, ma anche per l’equilibrio politico nazionale. Con il 51,13% dei consensi,ha avuto la meglio su Donatella Tesei, candidata del centrodestra, che ha ottenuto il 46,17% dei voti, secondo i dati definitivi forniti dal Viminale.L’esito elettorale in, pur non essendo totalmente scontato, si inserisce in un contesto che vede il centrosinistra trionfare anche in Emilia Romagna, dove il Pd ha ottenuto risultati superiori alle previsioni.