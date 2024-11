Quotidiano.net - Sciopero 29 novembre 2024, i treni non si fermano. Mezzi pubblici, Salvini avverte i sindacati

Roma, 19– E’ ancora battaglia sullogenerale del 29con un’ulteriore richiamo del Garante ai: l’esclusione del personale ferroviario dalla mobilitazione non basta. La Commissione Garanziachiede di “rivalutare con senso di responsabilità” per “non pregiudicare ulteriormente i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti, già interessati nel medesimo periodo da astensioni collettive precedentemente proclamate”. Jessica Pasqualonregolari Oggi Cgil e Uil hanno fatto sapere che il trasporto ferroviario è escluso dallodel 29contro la manvora economica del governo Meloni. Icircoleranno regolarmente. La ‘concessione’ dei confederati è arrivata dopo un primo intervento del Garante che chiedeva di revocare la mobilitazione anche per sanità e giustizia.