Scala, forfait del tenore Kaufmann il 7 dicembre

Non sarà Jonasa interpretare il ruolo di Alvaro nella Forza del Destino che il 7debutterà allanello spettacolo che inaugura la stagione lirica. Ilsuperstar ha spiegato che per "motivi familiari" non potrà partecipare alle prove e quindi non canterà in nessuna delle recite in programma fino al 2 gennaio e ormai quasi completamente sold out. Ha invece confermato che parteciperà il 29 novembre al concerto con Anna Netrebko e l'orchestra delladiretta da Riccardo Chailly per celebrare il centenario dalla morte di Giacomo Puccini. A sostituiresarà Brian Jagde.