Lanazione.it - Ritrovare e conoscere se stessi? Ci vuole "distacco" secondo Marco Vannini

Firenze, 19 novembre 2024 - Che vuol dire “conosci te stesso”? Hai detto niente tenendo conto quel pozzo di San Patrizio che siamo anche quando viaggiamo in superficie. A conoscersi davvero, ad andare in profondità, non è detto che si trovi quel bene che chiamiamo genericamente “coscienza”, in forma un po' autoassolutoria. A conoscersi bene c'è da togliere un fogliame intricato che ferma i raggi di quella luce che è l'impronta di un dono che fa guardare oltre, che tu creda o no, che propone le domande di fondo che rendono più umani.(San Piero a Sieve, 1948) , si interroga su questo tema da una vita e per vita si intendono studi dedicati soprattutto alla tradizione mistica cristiana, al suo intreccio con il pensiero neoplatonico che caratterizza i grandi padri della Chiesa, compresi non pochi dei monaci che vissero nel deserto come Evagrio Pontico.