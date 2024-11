Lopinionista.it - Regionali Umbria: Fratoianni, “La foto di Terni ha portato bene”

PERUGIA – “Ci hanno preso in giro per ladi, invece ha”. Lo ha detto Nicola), leader di Sinistra Italiana, dal comitato elettorale di Stefania Proietti. “Bandecchi – aggiunge Proietti – torni a studiare”.Il leader del M5S Giuseppe Conte parla di “vittoria strepitosa” di Proietti e sottolinea come la destra “si possa battere con interpreti seri, responsabili, convincenti e con un progetto credibile e concreto”. Laconico, invece, il messaggio di Matteo Renzi (Italia Viva): “Il centrosinistra unito vince. Il centrosinistra diviso perde. Lo dice la matematica da sempre, lo conferma la politica oggi”.L'articolo, “Ladiha” L'Opinionista.