Prof aggredita a Castellammare i dubbi degli investigatori sulla chat incriminata | Potrebbe essere stata manomessa

Leggi su Open.online

L’attenzioneruota intorno a quella, denominata «La Saletta», dove per i genitori che hanno denunciato e aggredito la docente delle scuole medie «C. Salvati» di Scanzano venivano postati messaggi audio con «esplicite allusioni sessuali». La veridicità di quei messaggi potrà dire di più su quanto siano fondate le accuse dei familiari che il 14 novembre hanno picchiato, in 30, la docente di sostegno di 37 anni Veronica Sposito. Il sospetto, come riporta il Corriere, è che sia.Le indaginiL’aggressione all’istituto nella frazione didi Stabia (Napoli), ora presidiato dai carabinieri, ha colpito tutti. Dai bambini che hanno assistito agli scontri alla politica che, nella figura del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, aveva premiato la scuola perché erala prima in Italia ad attivare i fondi per i Pon estivi.